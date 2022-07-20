Родственники – о попавшей в ДТП в Башкирии девочке: «Ее мозг умер, но сердце продолжает биться»

фото: ГИБДД РБ

Состояние 9-летней девочки, которая попала в смертельное ДТП с легковушкой и самосвалом в Башкирии, оценивается как очень тяжелое. Об этом сообщили ее родственники.

– Девочка сейчас находится в больнице, но врачи говорят, что шансов нет: очень сильная травма головы. Ее мозг умер, но сердце пока продолжает биться», – рассказал мужчина, – цитирует члена семьи пострадавшей ГорОбзор.ру.

Напомним, авария произошла около 16:00 19 июля. В Благоварском районе на трассе Уфа-Оренбург 60-летний туймазинец за рулем Lada Largus на высокой скорости врезался в стоящий самосвал Howo, который осуществлял дорожные работы. От полученных травм пожилой мужчина скончался на месте происшествия. Его 9-летняя дочь сейчас находится в детской реанимации в республиканской клинической больнице в Уфе.