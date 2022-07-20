Стало известно, сколько в Башкирии инвалидов среди бомжей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Названо число инвалидов среди зарегистрированных бомжей в Башкирии. Данные «КП-Уфа» предоставило Министерство семьи, труда и социальной защиты населения региона.

По информации специалистов ведомства, за первое полугодие 2020 года Республиканским комплексным социальным центром по оказанию помощи лицам без определенного места жительства было обслужено 306 бездомных граждан. Более 6% (19 человек) из них являются инвалидами.

Согласно данным регионального Минсоцзащиты, число инвалидов среди зарегистрированных социальным центром бездомных за последние несколько лет выросло.

2021 год – 52 человека

2020 год – 82 человека

2019 год – 78 человек

2018 год – 105 человек