В Башкирии назвали число ранее судимых среди бомжей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии специалисты число ранее судимых среди зарегистрированных бомжей. Информацию «КП-Уфа» предоставили сотрудники Министерства семьи, труда и социальной защиты населения республики.

По данным специалистов ведомства, за первое полугодие текущего года в Республиканском комплексным социальным центром по оказанию помощи лицам без определенного места жительства было обслужено 306 бездомных граждан, более 20% (62 человека) из которых являются ранее судимыми.

Согласно предоставленной статистике, число имеющих судимость среди зарегистрированных социальным центром бездомных в последние годы выросло.

2021 год – 218 человек

2020 год – 213 человек

2019 год – 343 человека

2018 год – 390 человек