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Происшествия20 июля 2022 11:02

Из-за загоревшегося плафона из поликлиники в Уфе эвакуировались 50 человек

От МЧС на место происшествия было направлено 13 человек и четыре единицы техники
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: МЧС РБ

фото: МЧС РБ

Сегодня, 20 июля, из-за загоревшегося плафона из поликлиники №3 в Уфе эвакуировались 50 человек, в том числе 15 сотрудников. Об этом сообщило региональное МЧС.

Тревожный вызов на пульт диспетчера экстренной службы поступил в 14:06. От МЧС на место происшествия было направлено 13 человек и четыре единицы техники.

– Наблюдалось задымление из окна первого этажа 2-этажного здания поликлиники. В ходе разведки было установлено, что произошло загорание плафона на втором этаже, – передали в ведомстве.

фото: МЧС РБ

фото: МЧС РБ

Плафон был потушен до прибытия пожарной охраны.