Из-за загоревшегося плафона из поликлиники в Уфе эвакуировались 50 человек

фото: МЧС РБ

Сегодня, 20 июля, из-за загоревшегося плафона из поликлиники №3 в Уфе эвакуировались 50 человек, в том числе 15 сотрудников. Об этом сообщило региональное МЧС.

Тревожный вызов на пульт диспетчера экстренной службы поступил в 14:06. От МЧС на место происшествия было направлено 13 человек и четыре единицы техники.

– Наблюдалось задымление из окна первого этажа 2-этажного здания поликлиники. В ходе разведки было установлено, что произошло загорание плафона на втором этаже, – передали в ведомстве.

фото: МЧС РБ

Плафон был потушен до прибытия пожарной охраны.