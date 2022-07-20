На ремонт километрового участка улицы Ленина Уфа готова потратить 217 млн рублей

Уфе готова потратить до 217 млн рублей на ремонт участка улицы Ленина между Пушкина и Кирова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Уфе готова потратить до 217 млн рублей на ремонт участка улицы Ленина между Пушкина и Кирова. Протяженность отрезка составляет один километр. Тендер появился на портале госзакупок 19 июля.

Согласно конкурсной документации, подрядчику предстоит заменить тротуарную плитку, организовав устройство бортовых каменей и основания из ПГС. На улице установят 75 опор освещения и 141 дорожный знак, а также нанесут дорожную разметку.

По контракту ремонт должен завершиться не позже 15 сентября следующего года. На оплату работы в 2022-м предусмотрено 80 млн рублей, в 2023-м – 137 млн.