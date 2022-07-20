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Общество20 июля 2022 10:32

На ремонт километрового участка улицы Ленина Уфа готова потратить 217 млн рублей

Работы там планируется завершить осенью следующего года
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Уфе готова потратить до 217 млн рублей на ремонт участка улицы Ленина между Пушкина и Кирова

Уфе готова потратить до 217 млн рублей на ремонт участка улицы Ленина между Пушкина и Кирова

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Уфе готова потратить до 217 млн рублей на ремонт участка улицы Ленина между Пушкина и Кирова. Протяженность отрезка составляет один километр. Тендер появился на портале госзакупок 19 июля.

Согласно конкурсной документации, подрядчику предстоит заменить тротуарную плитку, организовав устройство бортовых каменей и основания из ПГС. На улице установят 75 опор освещения и 141 дорожный знак, а также нанесут дорожную разметку.

По контракту ремонт должен завершиться не позже 15 сентября следующего года. На оплату работы в 2022-м предусмотрено 80 млн рублей, в 2023-м – 137 млн.