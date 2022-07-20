От мэрии Уфы потребовали привести в порядок Особняк Воскресенских

фото: Башкультнаследие

Башкультнаследие потребовало от мэрии Уфы принять меры по сохранению Особняка Воскресенских, который является объектом культурного наследия регионального значения. Это здание располагается по улице Достоевского, 54. Сейчас как сам дом, так и территория его двора находятся в неудовлетворительном состоянии, сообщили в ведомстве 20 июля.

– По факту ненадлежащего технического, санитарного и противопожарного состояния памятника, непринятия мер по его сохранению, содержанию и использованию, в адрес собственника здания Башкультнаследием направлено предостережение, – передали в ведомстве.

Особняк Воскресенских построен на рубеже XIX и XX веков. До революции дом принадлежал начальнику уфимского отделения Самарского жандармского полицейского управления железных дорог Авениру Воскресенскому и его супруге. Затем усадьба с дворовыми постройками, каретником и конюшней перешла в собственность городского отдела коммунального хозяйства.