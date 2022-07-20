Башкирия ищет инвестора для строительства придорожного комплекса с гостиницей за 144 млн рублей

Башкирия ищет инвестора, которые готовы вложить 144 млн рублей в строительство придорожного комплекса с гостиницей, супермаркетом, общепитом и аптекой в Давлекаоновском районе Фото: Лия МУРАДЬЯН

Башкирия ищет инвестора, которые готовы вложить 144 млн рублей в строительство придорожного комплекса с гостиницей, супермаркетом, общепитом и аптекой в Давлекаоновском районе. Площадка располагается в Алгинском сельсовете рядом с озером Аслыкуль и трассой М-5. Срок реализации проекта составляет один год. Он предусматривает создание 25 рабочих мест. Об этом 20 июля сообщило региональное правительство.

– На озеро Аслыкуль ежегодно направляется большое количество туристов из разных уголков республики и близлежащих регионов, в связи с чем создание инфраструктуры для комфортного отдыха […] сейчас особенно актуально, – отметил гендиректор корпорации развития Башкирии Наиль Габбасов. – В предлагаемом бизнес-предложении предусмотрено всё: проработана концепция, приведены финансово-экономические показатели, подобран земельный участок и меры государственной поддержки.

Власти Башкирии готовы включить проект придорожного сервиса в список приоритетных, предоставить землю в аренду без проведения торгов и компенсировать затраты на строительство транспортной и инженерной инфраструктуры.