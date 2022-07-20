Для реконструкции трассы М-5 в Уфе изымут 26 земельных участков и домов

Для реконструкции трассы М-5 на подъезде к Уфе в Демском районе у собственников изымут 26 земельных участков и объектов недвижимости Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для реконструкции трассы М-5 на подъезде к Уфе в Демском районе у собственников изымут 26 земельных участков и объектов недвижимости. Соответствующее распоряжение издал Росавтодор. 20 июля оно появилось на сайте городской администрации.

Согласно документу, под изъятие попадают дома, строения и участки в СНТ «Садовод» (участки №5, 10, 11, 15, 16, 17, 23, 22 и 28), Дорожный (№1, 75, 77, 99, 116 и 117), а также земля по улице Центральной, 49/2. Общая площадь земли и расположенных на ней зданий превышает 6,5 тыс. квадратных метров.