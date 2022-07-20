Появилось видео с очередного смертельного ДТП с «Ладой» в Башкирии

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Появилось видео последствий столкновения «Лады» и фургона УАЗ в Дюртюлинском районе Башкирии.

Напомним, что страшное ДТП произошло в Дюртюлинском районе Башкирии утром в среду, 20 июля. По данным ГИБДД республики, на 38 километре дороги Дюртюли-Нефтекамск столкнулись «Лада Гранта» и изотермический фургон УАЗ. От мощного удара на месте погибла 17-летяя пассажирка легковушки, а ее 47-летний отец скончался в больнице. Водителю «Лады» потребовалась помощь медиков.

В Башкирии с начала недели происходит смертельные ДТП. В понедельник пьяный мажор на «Audi» угробил четырех девушек в Бакалинском районе. Во вторник произошло два ДТП с участием автомобилей «Лада Ларгус». В первом погибли четыре человека при столкновении отечественной легковушки с «Ford Focus», а во втором один при столкновении с стоящим на обочине большегрузом.