На ферме в Башкирии доили вместе здоровых и зараженных коров

Животноводческое хозяйство «Мир» в Ермекеевском районе Башкирии, где осенью прошлого года был зарегистрирован очаг лейкоза коров, нарушило карантин Фото: Михаил ФРОЛОВ

Животноводческое хозяйство «Мир» в Ермекеевском районе Башкирии, где осенью прошлого года был зарегистрирован очаг лейкоза коров, нарушило карантин. Об этом со ссылкой на обращение местной ветеринарной станции 19 июля сообщил региональный Россельхознадзор.

– В хозяйстве допускается совместное содержание и пастьба, доение здоровых и инфицированных животных, – пояснили в надзорном ведомстве.

Россельхознадзор объявил предостережение ферме о недопустимости нарушения.