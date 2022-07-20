Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество20 июля 2022 7:20

На ферме в Башкирии доили вместе здоровых и зараженных коров

Ферма в Башкирии с очагом лейкоза коров нарушила карантин
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Животноводческое хозяйство «Мир» в Ермекеевском районе Башкирии, где осенью прошлого года был зарегистрирован очаг лейкоза коров, нарушило карантин

Животноводческое хозяйство «Мир» в Ермекеевском районе Башкирии, где осенью прошлого года был зарегистрирован очаг лейкоза коров, нарушило карантин

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Животноводческое хозяйство «Мир» в Ермекеевском районе Башкирии, где осенью прошлого года был зарегистрирован очаг лейкоза коров, нарушило карантин. Об этом со ссылкой на обращение местной ветеринарной станции 19 июля сообщил региональный Россельхознадзор.

– В хозяйстве допускается совместное содержание и пастьба, доение здоровых и инфицированных животных, – пояснили в надзорном ведомстве.

Россельхознадзор объявил предостережение ферме о недопустимости нарушения.