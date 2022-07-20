Депутату парламента Башкирии Дмитрию Чувилину продлили арест по делу о терроризме

Советский районный суд Уфы до 23 сентября продлил арест депутату Госсобрания-Курултая Башкирии Дмитрию Чувилину

Советский районный суд Уфы до 23 сентября продлил арест депутату Госсобрания-Курултая Башкирии Дмитрию Чувилину*. Он проходит обвиняемым обвиняемыми по «террористической» статье. Об этом со ссылкой на консультанта суда Дину Кадырбакову 20 июля сообщил «РБК-Уфа».

Напомним, Чувилин и его предполагаемые сообщники – Павел Матисов*, Ринат Буркеев*, Алексей Дмитриев и Юрий Ефимов – были задержаны в конце марта. Следственный комитет Башкирии предъявил им обвинение в участии в террористическом сообществе. Ефимов также является фигурантом уголовного дела о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности.

– В период с 2019 по 2022 год на территории республики действовала террористическая организация, целью которой являлась подготовка к насильственному изменению конституционного строя России. Злоумышленниками была сформирована структура террористического сообщества, между его участниками распределены функции и обязанности, выработаны методы конспирации и тактика совершения нападений, – следует из версии следствия. – Обвиняемые посредством сети […] распространяли материалы, содержащие призывы к насильственному захвату власти, с целью привлечь наибольшее количество единомышленников.

При обыске в квартирах обвиняемых силовики обнаружили запрещенную литературу, оружие, гранаты и бутылки с зажигательной смесью.

Отметим, что Чувилин сохранил за собой депутатские полномочия. Ранее об уголовном деле против него высказался спикер Госсобрания-Курултая Константин Толкачев.

*Внесены в список лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму