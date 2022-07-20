Мальчика обследовали в больнице и после оказания помощи отпустили домой

Вечером 19 июля в Уфе ветка дерева упала на 7-летнего мальчика. Инцидент произошел рядом с домом по улице Первомайской, 65/1 в Черниковке. Об этом сообщило Управление гражданской защиты.

– Мальчика семи с половиной лет обследовали в больнице и после оказания помощи отпустили домой – к счастью, серьёзных травм он не получил, – передали в аварийном ведомстве.

Упавшую на ребенка ветку распилили и убрали сотрудники службы по благоустройству Калининского района.

Напомним, на прошлой неделе, 14 июля, в Черниковке на 73-летнюю женщину упало дерево. Пострадавшую доставили в больницу.