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Общество20 июля 2022 5:09

В небе над Уфой можно будет увидеть Международную космическую станцию

Жители башкирской столицы смогут понаблюдать за МКС в вечернее и ночное время с 20 по 28 июля
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В небе над Уфой вечером и ночью с 20 по 28 июля можно будет увидеть пролет Международной космической станции

В небе над Уфой вечером и ночью с 20 по 28 июля можно будет увидеть пролет Международной космической станции

В небе над Уфой вечером и ночью с 20 по 28 июля можно будет увидеть пролет Международной космической станции. Об этом рассказали в местном планетарии.

Учреждение опубликовало таблицу с местным временем пролета МКС и азимутом. Понаблюдать за станцией будет возможность уже сегодня, 20 июля, с 22:25.

Таблица пролетов // фото: ufaplanetarium.ru

Таблица пролетов // фото: ufaplanetarium.ru

Напомним, ранее госкорпорация Роскосмос опубликовала спутниковый снимок исторического центра Уфы.