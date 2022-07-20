В небе над Уфой можно будет увидеть Международную космическую станцию

В небе над Уфой вечером и ночью с 20 по 28 июля можно будет увидеть пролет Международной космической станции

В небе над Уфой вечером и ночью с 20 по 28 июля можно будет увидеть пролет Международной космической станции. Об этом рассказали в местном планетарии.

Учреждение опубликовало таблицу с местным временем пролета МКС и азимутом. Понаблюдать за станцией будет возможность уже сегодня, 20 июля, с 22:25.

Таблица пролетов // фото: ufaplanetarium.ru

Напомним, ранее госкорпорация Роскосмос опубликовала спутниковый снимок исторического центра Уфы.