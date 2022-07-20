Жителям Уфы предложили сняться в массовке детективного сериала

фото: Тимур Абдуллин // ufacity.info

В Уфе пройдут съемки детективного сериала «Счастье не за горами» по заказу телеканала «Россия 1». Местным жителям предлагают сняться в массовых сценах. Создатели картины ищут мужчин и женщин в возрасте 18-55 лет. Участие в съемках, которые запланированы на август-октябрь, оплачивается. Чтобы подать заявку, нужно составить анкету с актуальным фото и информацией о себе. Ее необходимо прислать в телеграм-канал. Об этом 20 июля сообщила городская администрация.

– По сюжету сериала, туристическая база «Вершина» семьи Крупновых становится местом проведения крупнейших соревнований по скалолазанию. Спортивный форум может решить их многие финансовые проблемы. Но семейная тайна, которую Крупновы долго и успешно прятали, грозит вылезти наружу и разрушить всё, что нажито потом и кровью, – рассказали в администрации.

На съемки в Уфу приедут известные актеры: Александр Самойленко, Евгений Сидихин, Александр Голубев, Зоя Бербер, Алена Коломина, Вера Шпак, Анна Якунина, Дарья Повереннова, Валентин Смирнитский, Мария Ахметзянова, Игорь Огурцов, Роман Богданов и многие другие.