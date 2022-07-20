Во время спецоперации на Украине погиб 26-летний Артур Саяпов из Башкирии

Погибший родился в 1996 году в селе Ильина Поляна, окончил здесь школу, затем УГАТУ.

19 июля в селе Ильина Поляна Благовещенского района простились с 22-летним Артуром Саяповым из Башкирии, который погиб во время спецоперации на Украине. Печальную новость опубликовал у себя на странице глава администрации Благовещенского района Олег Голов.

- Мы простились с верным солдатом своей страны, который защищал границы своей Родины и братский народ Донбасса, - написал Голов в соцсети.

Погибший родился в 1996 году в селе Ильина Поляна, окончил здесь школу, затем УГАТУ. После окончания военной кафедры продолжил службу по контракту в Хабаровске. Артура запомнили как отзывчивого, честного и надежного человека.

- Говорят, что забирают лучших. Это очень горько и тяжело осознавать. Уважаемая Рашида Закуановна, ваш сын для всех нас – настоящий герой. Мы гордимся тем, что жили, учились рядом с ним. Вы воспитали замечательного человека. Примите наши соболезнования. Мы скорбим вместе с вами, разделяем вашу боль и утрату. Для всех нас это большое горе и трагедия, - обратился к матери погибшей глава.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования родным и близким погибшего.