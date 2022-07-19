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Происшествия19 июля 2022 13:49

В Башкирии произошла еще одна смертельная авария с «Ладой Ларгусом»

ДТП случилось на трассе М-5
Эльвина АПАРИНА
Эльвина АПАРИНА
Водитель легковушки от полученных травм погиб на месте, его девятилетняя пассажирка получила тяжелые травмы.

Водитель легковушки от полученных травм погиб на месте, его девятилетняя пассажирка получила тяжелые травмы.

Очередная смертельная авария с участием «Лады Ларгус» произошла сегодня, 19 июля, около 16 часов дня на трассе М-5 Самара-Уфа-Челябинск.

По версии ГИБДД, 60-летний житель Туймазов за рулем отечественного автомобиля въехал в самосвал, который осуществлял дорожные работы. Водитель легковушки от полученных травм погиб на месте, его девятилетняя пассажирка получила тяжелые травмы.

В данный момент на месте работают сотрудники ГИБДД и другие экстренные службы. Подробности ДТП уточняются, сообщил глава ГИБДД по РБ Владимир Севастьянов.

Отметим, что это уже вторая авария за сутки с участием «Ларгуса». Первая произошла рано утром на трассе Уфа-Оренбург. Здесь столкнулись «Лада» и «Форд Фокус», четыре человека, два водителя и два пассажира, скончались на месте, еще трое пострадали.