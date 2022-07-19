В Башкирии произошла еще одна смертельная авария с «Ладой Ларгусом»

Водитель легковушки от полученных травм погиб на месте, его девятилетняя пассажирка получила тяжелые травмы.

Очередная смертельная авария с участием «Лады Ларгус» произошла сегодня, 19 июля, около 16 часов дня на трассе М-5 Самара-Уфа-Челябинск.

По версии ГИБДД, 60-летний житель Туймазов за рулем отечественного автомобиля въехал в самосвал, который осуществлял дорожные работы. Водитель легковушки от полученных травм погиб на месте, его девятилетняя пассажирка получила тяжелые травмы.

В данный момент на месте работают сотрудники ГИБДД и другие экстренные службы. Подробности ДТП уточняются, сообщил глава ГИБДД по РБ Владимир Севастьянов.

Отметим, что это уже вторая авария за сутки с участием «Ларгуса». Первая произошла рано утром на трассе Уфа-Оренбург. Здесь столкнулись «Лада» и «Форд Фокус», четыре человека, два водителя и два пассажира, скончались на месте, еще трое пострадали.