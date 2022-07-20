Уфимский лимонарий реконструируют и увеличат в два раза за 1 млрд рублей

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Уфимский лимнарий планируется реконструировать и увеличить в два раза. Работы начнутся в следующем году и завершатся в 2025-м. На эти цели в бюджете Башкирии заложен 1 млрд рублей. Об этом со ссылкой на директора Уфимского лесотехнического техникума Азата Абдуллина сообщило издание «Республика Башкортостан».

– Лимонарий станет уникальным для России, он будет мирового уровня. Планируется разделить растения по природным зонам: северная, южная, средняя полоса и другие. Для посетителей предусматривается живописная зона отдыха, - рассказал Абдуллин.

Во время реконструкции площадь лимонария расширится с одного до двух гектаров, а высота потолков увеличится с четырех до 15 метров. Это позволит пойти в рост многим видам деревьев и кустарников.