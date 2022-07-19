«Он всю семью нашу подвел»: отец пьяного водителя, насмерть сбившего четырех девушек в Башкирии

Кадр сюжета Башкирского спутникового телевидения

В Башкирии Виль Гузаяров, отец пьяного 23-летнего водителя, который в селе Бакалы насмерть сбил четырех девушек, заявил, что его сын подвел семью. Мужчина не может найти в себе силы, чтобы связаться с родственниками погибших.

– Он всю семью нашу подвел. От сына не ожидал я. И работа у него, и все… Никогда не подводил – всегда первый был. У меня слов нет просто. Я не ожидал от него этого, понимаете? Я видеонаблюдение проверил, [думал] может, кто-то другой за руль сел. Нет – он. [С родственниками погибших девушек связаться] пока не могу. Планирую, но не знаю, как, – сказал Гузаяров в интервью Башкирскому спутниковому телевидению.

Напомним, трагическое ДТП случилось ранним утром 18 июля на объездной дороге села Бакалы. Пьяный 23-летний водитель за рулем Audi A5 разогнался до скорости в 110 километров в час и сбил четырех девушек, которые возвращались домой из кафе. Все они скончались до приезда медиков: самой младшей было 16 лет, двум старшим – 19. С ними простились 19 июля.

По факту аварии Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело. Водителя заключили под стражу как минимум до 18 сентября. О результатах расследования ДТП потребовал доложить председатель СК России Александр Бастрыкин.