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Общество19 июля 2022 16:41

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев остался недоволен нанесением разметки на дорогах

Он оценил эту работу неудовлетворительно
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: ufacity.info

фото: ufacity.info

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев остался недоволен организацией работы по нанесению разметки на дорогах. Об этом он сказал 19 июля во время оперативного совещания в местном администрации.

– В этом году мы с разметкой затянули. Я эту работу оцениваю неудовлетворительно. Сергей Петрович [Кожевников, первый вице-мэр по вопросам ЖКХ], приступите к закупке необходимой коммунальной техники для того чтобы в следующем году силами города организовать эту работу вовремя и качественно, – сказал сити-менеджер.

По данным начальника управления коммунального хозяйства Рустема Хамитова, общая площадь нанесенной разметки на 71 улице составила порядка 120 тыс. квадратных метров.

Напомним, ранее Мавлиев уже критиковал чиновников за медленную работу по нанесению разметки.