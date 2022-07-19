Мэр Уфы Ратмир Мавлиев остался недоволен нанесением разметки на дорогах

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Мэр Уфы Ратмир Мавлиев остался недоволен организацией работы по нанесению разметки на дорогах. Об этом он сказал 19 июля во время оперативного совещания в местном администрации.

– В этом году мы с разметкой затянули. Я эту работу оцениваю неудовлетворительно. Сергей Петрович [Кожевников, первый вице-мэр по вопросам ЖКХ], приступите к закупке необходимой коммунальной техники для того чтобы в следующем году силами города организовать эту работу вовремя и качественно, – сказал сити-менеджер.

По данным начальника управления коммунального хозяйства Рустема Хамитова, общая площадь нанесенной разметки на 71 улице составила порядка 120 тыс. квадратных метров.

Напомним, ранее Мавлиев уже критиковал чиновников за медленную работу по нанесению разметки.