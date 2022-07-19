Погода в Башкирии на среду, 20 июля

В среду днем, 20 июля, местами по Башкирии ожидается гроза Фото: Мария ЛЕНЦ

В Башкирии в ближайшие сутки ожидается ненастная погода. Об этом предупредил Башгидрометцентр.

По данным синоптиков, завтра, 20 июля, по республике прогнозируются кратковременные дожди с грозами. Ночью в отдельных восточных районах пройдут ливни и град. Ветер будет западным, умеренным, при грозах возможно шквалистое усиление.

Температура воздуха ночью опустится до +13, +18°. Днем будет не так жарко, как это было на минувшей неделе: столбики термометров покажут +21, +26°.