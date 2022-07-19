В Башкирии простились с четырьмя девушками, которых насмерть сбил пьяный водитель

фото: соцсети

В башкирском селе Бакалы сегодня, 19 июля, простились с четырьмя девушками, которых насмерть сбил пьяный водитель. Об этом сообщили в Уфимском училище искусств, где обучались две погибшие.

– Администрация и преподавательский состав колледжа выражают соболезнование родным и близким погибших, разделяя с ними горечь невосполнимой утраты, – передали в образовательном учреждении.

Напомним, трагическое ДТП случилось ранним утром 18 июля на объездной дороге села Бакалы. Пьяный 23-летний водитель за рулем Audi A5 разогнался до скорости в 110 километров в час и сбил четырех девушек, которые возвращались домой из кафе. От удара их отбросило в кювет. Все они скончались до приезда медиков: самой младшей было 16 лет, двум старшим – 19.

По факту аварии Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело. Водителя заключили под стражу как минимум до 18 сентября. О результатах расследования ДТП потребовал доложить председатель СК России Александр Бастрыкин.