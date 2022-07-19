Среднемесячная зарплата жителей Уфы в первом квартале 2022 года составила 57,8 тыс. рублей

Среднемесячная заработная плата жителей Уфы на средних и крупных предприятиях в первом квартале 2022 года составила 57 836 рублей

Среднемесячная заработная плата жителей Уфы на средних и крупных предприятиях в первом квартале 2022 года составила 57 836 рублей. Об этом на оперативном совещании в местной администрации 19 июля сообщила начальница отдела госстатистики города Оксана Даянова.

Она отметила, что средняя зарплата за январь-март увеличилась на 10% по сравнению с тем же прошлогодним периодом. В то же время темп роста реальной заработной платы упал на 1,9% на фоне инфляции.

По уровню средней зарплаты среди городов-миллионников Уфа занимает шестое место. Впереди Екатеринбург (66,7 тыс. рублей), Красноярск (66,1), Новосибирск (60,5), Казань (59,4) и Нижний Новгород (59,3).