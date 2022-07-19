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Общество19 июля 2022 6:53

Прокуратура Башкирии уличила дирекцию по охране природы в игнорировании браконьерства

Ведомство внесло представление в адрес руководителя учреждения
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Прокуратура Башкирии уличила Дирекция по особо охраняемым природным территориям республики в игнорировании проблемы браконьерства на озере Кандры-Куль // фото: Минэкологии РБ

Прокуратура Башкирии уличила Дирекция по особо охраняемым природным территориям республики в игнорировании проблемы браконьерства на озере Кандры-Куль // фото: Минэкологии РБ

Прокуратура Башкирии уличила Дирекция по особо охраняемым природным территориям республики в игнорировании проблемы браконьерства на озере Кандры-Куль. Учреждение бездействовало при возбуждении административных дел о нарушении правил охраны и использования природных ресурсов. Об этом надзорное ведомство сообщило 19 июля.

– При выявлении фактов установки на водном объекте рыболовных сетей, раколовок должностные лица парка не инициировали вопрос о привлечении виновных лиц к уголовной ответственности, – передали в прокуратуре. – Вскрыты случаи незаконного освобождения лиц от административного преследования и необоснованного привлечения граждан к ответственности.

Природоохранный прокурор внёс представление в адрес руководителя Дирекции . Учреждение привлекло четыре должностных лица к дисциплинарной ответственности.