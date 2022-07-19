В Башкирии достраивающие дома обманутых дольщиков инвесторы могут получить землю без торгов

В Башкирии вступил в силу закон, позволяющие инвесторам, которые достраивают дома обманутых дольщиков, получать земельный участок в аренду без проведения торгов

В Башкирии вступил в силу закон, позволяющие инвесторам, которые достраивают дома обманутых дольщиков, получать земельный участок в аренду без проведения торгов. Об этом 19 июля сообщила пресс-служба регионального парламента.

– Инициатор инвестиционного проекта, который берет на себя обязательство достроить проблемный дом, может заключить соответствующий договор с застройщиком, в отношении которого введена процедура, применяемая в деле о банкротстве. Раньше решение арбитражного суда о введении такой процедуры не позволяло инвестору брать землю под проблемным объектом в аренду без торгов, – объяснил спикер Госсобрания-Курултая Константин Толкачев.

Он отметил, что новый закон позволит ускорить восстановление прав обманутых дольщиков по домам, которые республика достраивает самостоятельно. Предполагается, что к концу 2023 года в регионе будут сняты вопросы по 17 проблемным объектам.

По данным Минстроя Башкирии, в республике сейчас насчитывается 82 дома, в который вложились порядка 3,6 тыс. обманутых дольщиков. Большинство этих объектов достраивается с привлечением федерального Фонда развития территорий.

Ранее башкирский парламент принял закон, разрешающий предоставлять земельные участки под строительство и открытие магазинов и общепита в селах без проведения торгов.