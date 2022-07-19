В Башкирии пассажиры устроили давку в автобус

В Уфе засняли давку в автобус, который поехал в Кушнаренково.

Сразу после начала транспортной реформы жители Башкирии столкнулись с трудностями, связанными с проездом на общественном транспорте. Спустя некоторое время жалобы на автобусы прекратились, но иногда неприятные ситуации все же возникают.

Так, на Южном автовокзале в Уфе засняли настоящую давку в автобус, который поехал до Кушнаренково. Фотографии с места появились в соцсетях.

- «Башавтотранс» не успевает, хотя ездят часто. На фото можно увидеть, что люди ждут частников, а их очень мало, - пишет автор снимков.

По данным сервиса «Яндекс. Расписания», в будни из Уфы напрямую в Кушнаренково выезжают порядка 20 автобусов. Еще столько же проезжают эту остановку по ходу движения.