В Башкирии за сутки произошло второе ДТП с четырьмя погибшими

фото: ГИБДД РБ

Сегодня, 19 июля, при ДТП с двумя легковушками в Мелеузовском районе Башкирии погибли четыре человека. Об этом сообщили в региональных ГИБДД и прокуратуре.

Авария случилась около 4:40 на 196 километре трассы Уфа-Оренбург. Там столкнулись Ford Focus и Lada Largus. После удара вторую машину отбросило в кювет. Как уточнили в ТАСС, от полученных травм скончались оба водителя (1986 года рождения из Lada и 1992 – из Ford) и два пассажира из отечественного авто: 70-летний мужчина и 52-летняя женщина – она умерла после госпитализации. Еще три человека, пострадавших в ДТП, были доставлены в больницу.

фото: ГИБДД РБ

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, а также выезжало руководство ГИБДД и Мелеузовский межрайонный прокурор Альберт Ахунов.

Напомним, сутками ранее на объездной дороге села Бакалы пьяный 23-летний водитель за рулем Audi A5 разогнался до скорости в 110 километров в час и сбил четырех девушек 16-19 лет, которые возвращались домой из кафе. От удара их отбросило в кювет. Все они скончались до приезда медиков.

По факту аварии Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем смерть двух и более лиц. О результатах расследования потребовал доложить председатель СК России Александр Бастрыкин.