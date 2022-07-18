Суд в Башкирии арестовал водителя, который в пьяном состоянии насмерть сбил четырех девушек

фото: прокуратура РБ

Чекмагушевский межрайонный суд Башкирии избрал меру пресечения 23-летнему водителю, который в пьяном состоянии за рулем Audi A5 насмерть сбил четырех девушек. На время следствия его взяли под стражу как минимум до 18 сентября. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Напомним, ДТП случилось ранним утром 18 июля на объездной дороге села Бакалы. Пьяный водитель за рулем иномарки разогнался до скорости в 110 километров в час и сбил четырех девушек 16-19 лет, которые возвращались домой из кафе. От удара их отбросило в кювет. Все они скончались до приезда медиков.

По факту аварии Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем смерть двух и более лиц. О результатах расследования потребовал доложить председатель СК России Александр Бастрыкин.