Уфимские спасатели рассказали об операции спасения щенка, свалившегося в колодец

Фото: Госкомитет ЧС по РБ

В Госкомитете Башкирии по ЧС поделились трогательной историей щенка, провалившегося в старый колодец. Все произошло накануне в Демском районе Уфы: местная жительница выгуливала своего щенка, но любопытный малыш отбежал от хозяйки и провалился. Самостоятельные попытки женщины извлечь питомца из колодца не увенчались успехом, поэтому пришлось вызывать спасателей. Они быстро извлекли песика и вернули перепуганной владелице.

А за день до этого спасателям пришлось прийти на помощь кошке, которая застряла на дереве в селе Павловка Нуримановского района и отчаянно мяукала, прося о помощи.

- Не только спасатели, но и многие наши граждане искренне любят животных и хотят помочь им, когда они попадают в беду. Мир становится добрее, когда оказываешь помощь! – подчеркнули в пресс-службе ведомства.