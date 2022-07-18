Бастрыкин потребовал отчитаться о расследовании ДТП в Башкирии, где погибли 4 молодые девушки

Фото: СК РБ

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал лично доложить ему о результатах расследования резонансного ДТП в Башкирии, в котором погибли 4 молодые девушки, младшей из которых было всего 16 лет. Соответствующее заявление появилось на сайте ведомства.

Напомним, сейчас следователи Башкирии уже возбудили уголовное дело в отношении 23-летнего жителя Бакалинского района, который рано утром 18 июля на своей «Ауди А5» сбил 4 подруг, возвращавшихся домой из кафе по обочине дороги. Парень сел за руль выпившим и разогнался до 110 километров в час, поэтому не сумел затормозить и сбил молодых студенток. Девушки погибли мгновенно до приезда скорой помощи. Самого виновника аварии задержали, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.