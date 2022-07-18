За выходные уфимские спасатели не дали утонуть четырем купальщикам

Спасатели напоминают. что запрещено купаться в необорудованных местах

Минувшие выходные выдались жаркими не только в плане погоды, но и для спасателей, дежуривших на уфимских пляжах. Как рассказали в УГЗ Уфы, четверо отдыхающих пренебрегли правилами безопасности отдыха на воде, что едва не привело к трагедии.

Так, 33-летний уфимец, отдыхая на «Солнечном» пляже, решил заплыть на глубину, но течение вынесло его на судовой ход. На помощь к обессиленному пловцу пришли спасатели, которые вытащили его из воды на борт катера. На том же пляже заметили еще одного мужчину, который плыл посередине реки прямо в одежде. Его сопроводили до берега и передали медикам.

На пляже «Ак-Яр» в Затоне пришлось спасать 37-летнюю любительницу заплывов за буйки. Спасатели уже несколько раз делали нетрезвой женщине замечания, но она их игнорировала. Когда в очередной раз уфимка заплыла на глубину, ее подхватило течение. Сотрудникам ПСО все же пришлось вмешаться и доставить упрямицу на берег.

А вот к четвертому незадачливому купальщику помощь пришла тогда, когда он уже начал тонуть. Мужчина решил переплыть Уфимку в необорудованном для купания месте, но обессилел и начал идти ко дну. К счастью, утопающего заметили спасатели, которые патрулировали береговую линию, подняли его на борт и доставили на берег. Предположительно, мужчина в этот момент находился в состоянии алкогольного опьянения, поэтому и не рассчитал свои силы.

Также напомним, что на выходных в Уфе утонули два подростка. Первый смертельный случай произошел в Сипайлово. Второй – в районе Кузнецовского затона.