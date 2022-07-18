Верховный суд Башкирии оставил в силе арест мэра Давлеканово Вячеслава Гапоненко

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Верховный суд Башкирии оставил в силе арест мэра города Давлеканово Вячеслава Гапоненко, который обвиняемые в превышении должностных полномочий. Он проведет под стражей как минимум до 30 августа. Об этом 18 июля сообщила Объединенная пресс-служба судов республики.

Напомним, по версии следствия, Гапоненко подписал акты приемки системы очистки воды в Давлеканово стоимостью 89 млн рублей, хотя в полном объеме работы там выполнены не были и в эксплуатацию объект так и не ввели. Чиновник также не организовал корректировку проектной документации, когда подрядчик отклонился от нее при строительстве сооружения.