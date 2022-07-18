Гильмутдинов высказался о ДТП в Башкирии, где пьяный водитель насмерть сбил четырех девушек

Экс-начальник башкирской ГИБДД, а ныне депутат Госдумы России Динар Гильмутдинов прокомментировал ДТП в селе Бакалы, где пьяный водитель насмерть сбил четырех девушек

Экс-начальник башкирской ГИБДД, а ныне депутат Госдумы России Динар Гильмутдинов прокомментировал ДТП в селе Бакалы, где пьяный водитель насмерть сбил четырех девушек 16-19 лет. Бывший руководитель региональной Госавтоинспекции высказался о трагедии в своем телеграм-канале.

– При доказательстве вины нарушителя привлечение его по всей строгости закона будет весьма показательно. Это будет решать суд, – отметил Гильмутдинов.

Он добавил, что в России для борьбы со смертельными ДТП была утверждена долгосрочная стратегия повышения безопасности дорожного движения. Она предусматривает внедрение современных способов организации движения на дорогах, реформы в области подготовки водителей, реконструкции дорог, контроль за соблюдением ПДД. По словам бывшего начальник ГИБДД Башкирии, «обеспечение безопасности на дорогах - дело не одного дня». Гильмутдинов заключил, что «значительная роль [в сокращении ДТП] остается также за сознательностью всех участников дорожного движения», а «общественное порицание к нарушителям – очень действенная мера».