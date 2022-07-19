В селах Башкирии землю под магазины и общепит теперь будут давать без проведения торгов

В Башкирии вступил в силу закон, разрешающий предоставлять земельные участки под строительство и открытие магазинов и общепита без проведения торгов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Башкирии вступил в силу закон, разрешающий предоставлять земельные участки под строительство и открытие магазинов и общепита без проведения торгов. Речь идет о населенных пунктах, в которых проживает меньше пяти тысяч человек. Об этом 18 июля сообщила пресс-служба Госсобрания-Курултая.

Как отметил спикер Константин Толкачев, новая норма «благоприятно отразится на развитии сферы торговли и общественного питания в сельской местности и качестве жизни сельчан». Закон облегчит предпринимателям вход на новые территории.

По статистике в Башкирии насчитывается 1,8 тыс. населенных пунктов, где вообще нет магазинов. В этих селах и деревнях проживают 118 тыс. человек. У них нет возможности купить необходимые товары в удобное для них время.