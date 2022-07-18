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Общество18 июля 2022 11:57

Какая погода будет в Башкирии во вторник, 19 июля

В Башкирии синоптики прогнозируют сильный ветер, град и грозы
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Синоптики Башгидрометцентра опубликовали прогноз погоды в Башкирии на завтра, вторник 18 июля

Синоптики Башгидрометцентра опубликовали прогноз погоды в Башкирии на завтра, вторник 18 июля

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Синоптики Башгидрометцентра опубликовали прогноз погоды в Башкирии на завтра, вторник 19 июля.

В республике ожидается переменная облачность. Местами по региону пройдут кратковременные дожди с грозами, днем локально выпадет град. Восточный ветер в течение суток сменит направление на юго-западное и при грозах будет усиливаться.

Температура воздуха ночью +15, +20°. Днем будет очень тепло, столбики термометров покажут +26, +31° (по юго-востоку до +36°).

Напомним, минувшая неделя в Башкирии запомнилась неустойчивым характером погоды. Солнечная жара резко сменялась сильным ветром и проливными дождями. В столице республики Уфе повалило деревья, а в отдельных районах республики посрывало крыши зданий.