В Уфе осудили четверых членов ОПГ, которая похитила ритуальщика и вымогала у него деньги

В ходе обысков у бандитов было обнаружено девять единиц охотничьего и травматического оружия

В Уфе вынесли приговор четверым членам преступной группы, которая похитила сотрудника салона ритуальных услуг и вымогала у него деньги. В зависимости от роли в преступлениях их судили за похищение человека, незаконное лишение свободы и вымогательство с причинением тяжкого вреда здоровью. Об этом 18 июля сообщили Следственный комитет и ФСБ Башкирии.

Похищение было организовано в феврале 2021 года около уфимского городского морга. Один из участников банды на своем автомобиле вывез в безлюдное место знакомого ритуальщика и вместе с тремя сообщниками избил его. Злоумышленники требовали от жертвы передавать им по 1 тыс. рублей за каждый заключенных договор об оказании погребальных услуг – это около 100 тыс. рублей в месяц. Потерпевший согласился, и его отпустили. Он получил тяжелые травмы, находился в больнице около трех недель, а затем обратился за помощью в полицию.

Сотрудники СК и ФСБ Башкирии оперативно вычислили членов преступной группы. Задержание провел спецназ. В ходе обысков у бандитов было обнаружено девять единиц охотничьего и травматического оружия. Фигуранты уголовного дела не признали вину в преступлении. Их приговорили на срок от девяти до десяти с половиной лет заключению в колонии строгого режима.