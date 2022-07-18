Известны подробности ДТП с перевернувшейся под Уфой машиной, из-за которой возникла огромная пробка

фото: ГИБДД Уфы

В ГИБДД рассказали подробности ДТП с перевернувшейся под Уфой машиной, из-за которого возникла огромная пробка. Авария произошла утром 17 июля на трассе Уфа-Оренбург рядом с селом Булгаково.

Как передали в дорожной полиции, 79-летний водитель на Skoda Octavia врезался в остановившуюся перед пешеходным переходом Nissan Almera. Последняя от удара опрокинулась на крышу.

В ДТП пострадал один человек – 80-летняя пассажирка Skoda. С различными травмами ее госпитализировали.

Напомним, утром 18 июля в башкирском селе Бакалы Audi A5 насмерть сбила четырех девушек 16-19 лет. Водитель был пьян и превысил допустимую скорость.