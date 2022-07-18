Жители Башкирии стали жаловаться на отсутствие скамеек и урн в парках

Жители Башкирии стали чаще жаловаться на отсутствие скамеек и урн в парках

Жители Башкирии стали чаще жаловаться на отсутствие скамеек и урн в парках. Тема благоустройства общественных мест стала самой популярной по статистике обращений граждан за минувшую неделю. Об этом на оперативном совещании в местном правительстве 18 июля сообщил замначальника управления главы республики по социальным коммуникациям Дмитрий Черенков.

– [За неделю пришло] 841 сообщение по теме благоустройства. В республику пришло лето. Люди стали много времени проводить в парках и местах отдыха, отмечая при этом некоторые недостатки. Много сообщений с просьбой установить урны и лавочки на территориях дворов и парков, – сказал чиновник.

Он отметил, что жители Башкирии также активно оставляли обращения по вопросам содержания дорог (794 сообщения) и проблемам жилищно-коммунального хозяйства (687).