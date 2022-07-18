В Башкирии вторую неделю подряд фиксируют рост заболеваемости COVID-19

В Башкирии заболеваемость COVID-19 за минувшую неделю выросла еще на 4% Фото: Андрей АБРАМОВ

В Башкирии заболеваемость COVID-19 за минувшую неделю выросла еще на 4%. Такой же рост регистрировался и неделей ранее. Статистику на оперативном совещании в местном правительстве 18 июля озвучил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

– Коэффициент распространения коронавируса по республике составил 0,99 (по России – 1,34). За последние 30 дней заболеваемость снизилась на 37%, – сказал чиновник.

За последние сутки в Башкирии COVID-19 выявили у 50 жителей. С начала пандемии было зарегистрировано более 291,2 тыс. случаев инфицирования. Переболели коронавирусом более 285,1 тыс. человек, 50 из них выписались по выздоровлению за минувшие сутки. В течение минувших 24 часов от ковида скончался один пациент. Всего жертвами инфекции стали 5 761 житель.