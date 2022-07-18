Купаться на озере Кашкадан в Уфе разрешат к концу июля

Официально купаться на озере Кашкадан в одноименном парке в Уфе будет разрешено к концу июля Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

Официально купаться на озере Кашкадан в одноименном парке в Уфе будет разрешено к концу июля. Об этом во время оперативного совещания в местном правительстве 18 июля сказал мэр Ратмир Мавлиев в ответ на вопрос главы Башкирии Радия Хабирова.

– До конца июля там работа будет завершена. Небольшие там остались технические части, – сказал сити-менеджер.

Напомним, техническое открытие парка «Кашкадан» состоялось в День города, 12 июля. Из-за того, что процесс обновления озера не был завершен, купаться там запрещено, однако это не мешает местным жителям заходить в воду и купаться. На прошлой неделе Мавлиев внес пляж на Кашкадане в список официальных.