Следователи возбудили уголовное дело по факту смертельной аварии в Башкирии, где погибли 4 молодые девушки

На месте аварии работает руководство Следственного комитета республики

В Башкирии следователи возбудили уголовное дело по факту смертельной аварии в Бакалинском районе, где сегодня рано утром 23-летний водитель наехал на 4 молодых девушек. От полученных травм подруги, самой младшей из которых было всего 16 лет, скончались на месте. Медицинское освидетельствование показало, что в крови водителя был алкоголь.

Сейчас на месте происшествия работают местные следователи, а также следователи-криминалисты аппарата следственного управления республики совместно с сотрудниками полиции.

- Устанавливаются все обстоятельства происшествия, а так причины и условия, ему способствовавшие. С подозреваемым проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Ход расследования находится на контроле у руководства следственного управления республики, - уточнили в пресс-службе регионального следкома.

В свою очередь, глава Башкирии Радий Хабиров поручил оказать всю необходимую помощь семьям погибших девушкам. Сейчас с родственниками работают психологи.