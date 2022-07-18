Пьяный водитель, который насмерть сбил четырех девушек в Башкирии, отказался давать комментарии

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23-летний Марс Г., устроивший смертельную аварию в Бакалах, отказался давать объяснения полицейским.

Молодой человек пьяным сел за руль иномарки «Audi» и совершил смертельное ДТП, в котором погибли сразу четыре его односельчанки. Прибывшие на место полицейские задержали парня и доставили его в отделение МВД. Там стражи порядка попытались пообщаться с ним на камеру. Однако водитель отказался давать какие-то объяснения. При этом он заявил, что «сожалеет» о случившемся.

Главный автоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов объяснил, что девушек сбили всего в 60 метрах от кафе, где они отдыхали. По словам водителя, в момент столкновения с пешеходами он ехал скоростью около 110 км/час.