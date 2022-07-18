Президент России Владимир Путин наградил трех жителей Башкирии почетными званиями и медалью Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин наградил трех жителей Башкирии почетными званиями и медалью. Соответствующий указ был опубликован 15 июля на официальном портале правовой информации.

Путин отметил:

– актера Сибайского государственного башкирского театра драмы имени Арслана Мубарякова Рифа Сайфуллина званием заслуженного артиста России;

– ведущего геофизика компании «Башнефтегеофизика Альберта Ислакаева званием заслуженного работника нефтяной и газовой промышленности России;

– заместителя гендиректора компании «Газпром трансгаз Уфа» Павла Романенкова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.