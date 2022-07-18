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Общество18 июля 2022 6:56

Путин наградил трех жителей Башкирии почетными званиями и медалью

Президент отметил заслуги двух промышленников и артиста
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Президент России Владимир Путин наградил трех жителей Башкирии почетными званиями и медалью

Президент России Владимир Путин наградил трех жителей Башкирии почетными званиями и медалью

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин наградил трех жителей Башкирии почетными званиями и медалью. Соответствующий указ был опубликован 15 июля на официальном портале правовой информации.

Путин отметил:

– актера Сибайского государственного башкирского театра драмы имени Арслана Мубарякова Рифа Сайфуллина званием заслуженного артиста России;

– ведущего геофизика компании «Башнефтегеофизика Альберта Ислакаева званием заслуженного работника нефтяной и газовой промышленности России;

– заместителя гендиректора компании «Газпром трансгаз Уфа» Павла Романенкова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.