Президент России Владимир Путин наградил трех жителей Башкирии почетными званиями и медалью
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Президент России Владимир Путин наградил трех жителей Башкирии почетными званиями и медалью. Соответствующий указ был опубликован 15 июля на официальном портале правовой информации.
Путин отметил:
– актера Сибайского государственного башкирского театра драмы имени Арслана Мубарякова Рифа Сайфуллина званием заслуженного артиста России;
– ведущего геофизика компании «Башнефтегеофизика Альберта Ислакаева званием заслуженного работника нефтяной и газовой промышленности России;
– заместителя гендиректора компании «Газпром трансгаз Уфа» Павла Романенкова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.