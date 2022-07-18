Суд продлил арест экс-депутату Горсовета Уфы и главе ГК «Госстрой» Кириллу Бадикову

Советский районный суд Уфы продлил арест экс-депутату местного Горсовета и главе группы компания «Госстрой» Кириллу Бадикову, который обвиняется в особо крупном мошенничестве

Советский районный суд Уфы продлил арест экс-депутату местного Горсовета и главе группы компания «Госстрой» Кириллу Бадикову, который обвиняется в особо крупном мошенничестве. Он останется под стражей до 22 октября. Об этом 18 июля сообщил «РБК-Уфа».

Напомним, по версии следствия, Бадиков, будучи руководителем компаний «Московский. Литер 3», «Городские проекты», «Высотки», «Зеленая роща» и «Литер 4» заключил с 1,1 тыс. гражданами договоры паенакопления и участия в долевом строительстве многоквартирных домов в жилом комплексе «Московский». Сумма контрактов превышала 2,3 млрд рублей.

Условия договоров о передаче квартир в установленный срок исполнены не были, а строительство не завершилось. Полученные от дольщиков деньги обвиняемый похитил и перечислил на счета аффилированных юридических и физических лиц.