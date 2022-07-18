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Происшествия18 июля 2022 5:01

В сгоревшей бане в Башкирии обнаружили труп женщины

При пожаре в бане в Башкирии погибла 78-летняя женщина
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: МЧС РБ

фото: МЧС РБ

При пожаре в бане в селе Шудек Янаульского района Башкирии погибла 78-летняя женщина. Об этом сообщило региональное МЧС.

Тревожный вызов на пульт диспетчера экстренной службы поступил в 5:16 18 июля. На место происшествия были направлены силы и средства МЧС и местной добровольной пожарной команды. Они локализовали пожар в 5:24, а к 5:27 ликвидировали открытое горение.

Тело погибшей женщины было обнаружено во время разбора. В причине пожара разбираются оперативная группа и дознаватели МЧС.