В сгоревшей бане в Башкирии обнаружили труп женщины

фото: МЧС РБ

При пожаре в бане в селе Шудек Янаульского района Башкирии погибла 78-летняя женщина. Об этом сообщило региональное МЧС.

Тревожный вызов на пульт диспетчера экстренной службы поступил в 5:16 18 июля. На место происшествия были направлены силы и средства МЧС и местной добровольной пожарной команды. Они локализовали пожар в 5:24, а к 5:27 ликвидировали открытое горение.

Тело погибшей женщины было обнаружено во время разбора. В причине пожара разбираются оперативная группа и дознаватели МЧС.