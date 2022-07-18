В Башкирии за год родились 20 359 мальчиков

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Башкирии за 2021 год родились 20 359 мальчиков и 19 335 девочек.

Ежегодно государственный комитет Башкирии по делам юстиции собирает информацию о количестве рожденных детей. По данным ведомства, за 2021 год в Башкирии появились на свет 39 694 младенца. Мальчиков оказалось чуть больше (20 359), чем девочек (19 335).

Также в Госкомитете сообщили данные о количестве зарегистрированных браков и разводов в 2021 году. Так, в республике появилось 23 035 новых семей, а 16 703 пары приняли решение расторгнуть брак.

Напомним, что ранее мы публиковали список самых редких имен, которыми в Башкирии родители называли детей в 2021 году.