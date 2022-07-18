В Уфе из-за кондиционера загорелась ж/д станция

Фото: МЧС Башкирии

В Уфе из-за кондиционера начался пожар на железнодорожной станции «Черниковка».

По данным МЧС Башкирии, пожар начался вечером 17 июля. В диспетчерскую поступило сообщение о возгорании в одном из административных зданий по улице Интернациональной в Уфе. Прибывшие на место пожарные поняли, что горит корпус железнодорожной станции «Черниковка».

Как выяснилось, возгорание началось на втором этаже здания. Пожар начался из-за кондиционера в одной из комнат к станции. Уже через несколько минут после прибытия на место пожарные ликвидировали открытое горение.

Пострадавших при пожаре нет.