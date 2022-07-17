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Общество17 июля 2022 15:25

«Салават Юлаев» начнет сезон КХЛ с матча против СКА

Игра состоится уже 3 сентября
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ

3 сентября «Салават Юлаев» сыграет первый матч нового сезона КХЛ против питерского СКА.

17 июля в КХЛ анонсировали часть календаря игр команд лиги. В воскресенье озвучили, когда пройдут первые домашние игры каждой команды.

Так, первый матч «Салавата Юлаева» в сезоне 2022/2023 пройдет 3 сентября в Санкт-Петербурге против местного СКА. Первый домашний матч уфимской команды состоится чуть позже – 9 сентября против челябинского «Трактора».

Полный календарь игр КХЛ будет опубликован в понедельник, 18 июля. В новом сезоне будут отсутствовать финский «Йокерит» и рижское «Динамо».