«Салават Юлаев» начнет сезон КХЛ с матча против СКА

3 сентября «Салават Юлаев» сыграет первый матч нового сезона КХЛ против питерского СКА.

17 июля в КХЛ анонсировали часть календаря игр команд лиги. В воскресенье озвучили, когда пройдут первые домашние игры каждой команды.

Так, первый матч «Салавата Юлаева» в сезоне 2022/2023 пройдет 3 сентября в Санкт-Петербурге против местного СКА. Первый домашний матч уфимской команды состоится чуть позже – 9 сентября против челябинского «Трактора».

Полный календарь игр КХЛ будет опубликован в понедельник, 18 июля. В новом сезоне будут отсутствовать финский «Йокерит» и рижское «Динамо».