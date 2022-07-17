В выходной премьер Башкирии Назаров уехал пить кумыс в Баймакский район

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров в выходной день посетил кумысную ферму в Баймакском районе.

По стечению обстоятельств, название деревни, где производят кумыс совпадает с фамилией премьера Башкирии. Назаров рассказал о том, как вместе с женой уехал на ферму Дениса Умутбаева.

По словам премьера, на производстве у фермера работают всего шесть человек. При этом бизнесмен производит сразу два вида кумыса – оригинальный и «копченный». Сейчас месячное производство кисломолочного продукта на ферме доходит до 3,6 тонн.

Премьер пообещал, что Башкирия будет участвовать в развитие предпринимателей из Башкирии, которые сохраняют национальную идентичность.