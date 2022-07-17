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Общество17 июля 2022 11:09

Новая неделя в Башкирии начнется с дождей и гроз

В МЧС республики опубликовали прогноз погоды на понедельник
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ

18 июля в Башкирии ожидается пасмурная погода и дожди.

На смену жаркому началу июля на территорию Башкирии пришло небольшое похолодание. Также в республике начались дожди.

По данным МЧС Башкирии, 18 июля температура воздуха днем в регионе поднимется до +32 градусов, а ночью опустится до +14. В республике ожидается переменная облачность и дожди с грозами. На дорогах в утренние часы возможно ухудшение видимости из-за тумана.

В Уфе будет чуть прохладнее. Днем и ночью температура воздуха в столице будет колебаться от +15 до +26 градусов. После обеда в Уфе ожидаются небольшие дожди, а вечером будет солнечно.