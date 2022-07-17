В Башкирии простились с Кузьмой Николаевым, погибшим в СВО в марте

Фото: администрация Кармаскалинского района

В Башкирии простились с солдатом Кузьмой Николаевым, погибшим в специальной военной операции на Украине.

Печальная новость о гибели 25-летнего солдата пришла в Башкирию в марте 2022 года. Официально эту информацию подтвердили только летом. 16 июля в Кармаскалинском районе Башкирии прошла церемония прощания с молодым солдатом.

В последний путь Кузьму пришли проводить родственники, многочисленные друзья и односельчане. Супруге погибшего вручили орден Мужества посмертно.

По данным администрации Кармаскалинского района, Кузьма Николаев посветил себя армии с 18 лет. После окончания срочной службы парень подписал контракт с Минобороны России. Известно, что Кузьма погиб в первые дни СВО. Группа российских солдат попала в окружение противника, и, несмотря на тяжелое ранение, Кузьма продолжил бой и прикрывал отход товарищей.